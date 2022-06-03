Esenyurt'ta tır dorsesinde 81 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 81 düzensiz göçmen yakalandı, Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Havasızlık ve açlıktan bitkin düşen göçmenlere ekmek, su ve yemek dağıtıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göçmenlerden kişi başı bin dolar alan Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Esenyurt ilçesi TEM Otoyolu üzerinde yabancı plakalı bir tır şüphe üzerine durduruldu. Emniyet ekipleri durdurulan tırın dorsesini kontrol ederken, araç sürücüsü kaçmak istedi. Polisi görünce tırı bırakıp kaçmaya kalkışan Bulgaristan uyruklu P.Z.S. adlı sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Dorse içerisinde yapılan kontrolde, 70'i Suriye, 10'u Irak ve biri Filistin uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri Avrupa diye İstanbul'a getirip bırakacaktı

Yapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye kadar gittikleri, orada Bulgaristan uyruklu P.Z.S. adlı tır şoförü ile kişi başına bin dolara anlaştıkları, ancak tır şoförünün göçmenleri Avrupa yerine İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Göçmen dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen sürücünün, sığınmacıları Edirne'den tıra bindirildiği ve İstanbul'da ormanlık bir alanda bırakmak için seyrederken polis ekiplerince yakalandığı anlaşıldı.

Yakalanan tır sürücüsü P.Z.S. hakkında "6458 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 208 bin 494 lira idari para cezası kesildiği ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldığı aktarıldı. Tır dorsesinde yakalanan 81 göçmen hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı bildirildi.