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TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika

TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama

09.02.2022 13:01
TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, gizlice bindiği TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi M.S.Ö. tutuklandı.

EDİRNE'de, gizlice bindiği TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi M.S.Ö. tutuklandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, sürücüsünün Bulgaristan'a çıkış yapmak için beklediği TIR'ın dorsesine gizlice binen FETÖ şüphelisi M.S.Ö., gümrükte yapılan kontrollerde yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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