Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de kaçak yollardan bindiği tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a kaçmak isterken gözaltına alınan M.S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli M.S.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.S.Ö. dün Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen bir tırın dorsesine kaçak yollardan binmiş, gümrükte yapılan kontrollerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.