Üye Girişi
Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

09.02.2022 11:41
Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de kaçak yollardan bindiği tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de kaçak yollardan bindiği tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a kaçmak isterken gözaltına alınan M.S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli M.S.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.S.Ö. dün Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen bir tırın dorsesine kaçak yollardan binmiş, gümrükte yapılan kontrollerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:35 Restoranlarda açılış sistemi başladı! TÜRES Başkanı Bingöl: Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement