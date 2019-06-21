Son Dakika Haberleri: TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

12 dakika önce

MERSİN'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere olan ve strafor yüklü bir TIR'ın dorsesine saklanmış 20 Suriyeli göçmen yakalandı.

TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı, System.String[]
MERSİN'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere olan ve strafor yüklü bir TIR'ın dorsesine saklanmış 20 Suriyeli göçmen yakalandı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Mersin Limanı içerisinde KKTC'ye gitmek üzere feribota yüklenecek 33 NVV 25 plakalı TIR'da arama yaptı. Strafor taşıyan TIR'ın dorsesini açan ekipler, 7'si çocuk olmak üzere 20 Suriyeli göçmenle karşılaştı. Dorsedeki göçmenlerin sıcak ve havasızlıktan etkilenmemesi için iklimlendirme sistemi yapıldığı belirlenirken, gözaltına alınan TIR şoförü işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Göçmenler ise ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:39 Kaynak: DHA
KKTC, mersin, suriyeli, tır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı Trabzon'dan sonra Mersin'de de sel ve heyelan Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 16:51:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]