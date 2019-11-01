Son Dakika Haberleri: TIR dorsesinde ölü bulunan Çinli göçmenler: Kuzey İrlandalı şüpheli hakim karşısına çıktı
Son Dakika Dünya TIR dorsesinde ölü bulunan Çinli göçmenler: Kuzey İrlandalı şüpheli hakim karşısına çıktı

TIR dorsesinde ölü bulunan Çinli göçmenler: Kuzey İrlandalı şüpheli hakim karşısına çıktı

7 saat önce

İngiltere'de Londra yakınlarında bir TIRın dorsesinde 39 kişinin ölü olarak bulunması ile ilgili Kuzey İrlandalı bir adam hakkında çok sayıda adam öldürme ithamıyla dava açıldı

TIR dorsesinde ölü bulunan Çinli göçmenler: Kuzey İrlandalı şüpheli hakim karşısına çıktı, System.String[]

İngiltere'de Londra yakınlarında bir tırın dorsesinde 39 kişinin ölü olarak bulunması ile ilgili olarak Kuzey İrlandalı bir şüpheli hakkında "çok sayıda adam öldürme" ithamıyla dava açıldı.


İrlandalı televizyon kanalı RTE'de verilen habere göre 23 yaşındaki Eamon Harrison Dublin'de 41 farklı suçlamayla mahkemeye çıkarıldı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:08 
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