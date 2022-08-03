Henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından ölen şahsın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara 'dan yüklenen hurda kağıt balyalar, TIR vasıtasıyla Ergene ilçesindeki bir fabrikaya getirildi. Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek şahısla karşılaşıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kırkgöz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır dorsesinde şoke eden olay: Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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