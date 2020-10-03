TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yalıtım malzemesi taşıyan TIR'ın yanları ve üstü açık dorsesindeki bir kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti.

Gebze Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde seyir halinde olan yalıtım malzemesi yüklü TIR'ın dorsesinde bulunan bir kişi dikkat çekti. Yanları ve üstü açık dorsede oturan kişi tehlikeye aldırış etmedi. DHA muhabirlerinin "Tehlikeli değil mi? düşersin" sorusu üzerine dorsede oturan kişi, "Yok düşmem" diye cevap verdi.