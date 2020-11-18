TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Türkiye Taşkömürü Kurumu Ro-Ro Limanı'ndan gemiyle yurt dışına gitmeye hazırlanan TIR'ın dorsesinin brandasında yırtık tespit etti. Dorsede yapılan aramada, 1'i Türk, 6'sı Irak , 2'si Suriye uyruklu 9 kişi bulundu. Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edilen 9 kişi, gözaltına alındı.

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