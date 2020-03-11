Tır dorsesindeki geri dönüşüm malzemeleri alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tır dorsesindeki geri dönüşüm malzemeleri alev aldı - Son Dakika

Tır dorsesindeki geri dönüşüm malzemeleri alev aldı

6 saat önce

Manisa'da seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri alev aldı.

Tır dorsesindeki geri dönüşüm malzemeleri alev aldı, System.String[]

Manisa'da seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri alev aldı. Kısa süreli trafiğin durdurulduğu yolda tıra müdahale eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü.


Olay, İzmir- İstanbul karayolu Gediz Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yüklediği geri dönüşüm malzemelerini Balıkesir'e götürmek için yola çıkan Erhan İşlek yönetimindeki 15 PK 298 plakalı tırdan Manisa Gediz Köprüsü mevkiinde dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorsesindeki geri dönüşüm malzemelerinin alev aldığını fark eden sürücü, durumu hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın dorsesindeki alevlere müdahale ederken, trafik polisleri de yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Alevlerin sönmesi ile birlikte tır kontrollü olarak müsait bir alana çekilirken, yol yeniden trafiğe açıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı. - MANİSA

İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tır dorsesindeki geri dönüşüm malzemeleri alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]