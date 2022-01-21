TIR dorsesinden demir çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı - Son Dakika

Adana'da bir TIR'ın dorsesinde bulunan demirleri çalmaya çalışan şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen 3 hırsız park halindeki TIR dorsesinde bulunana demirleri çalmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar hırsızların görünce kovalamaya başladı.

Vatandaşlar ve hırsızlar arasındaki kovalamaca sonunda, 2 kişi kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Bir şüphelide ise vatandaşlara yakalandı. Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay mahalline gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Diğer kaçan 2 hırsızın yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA