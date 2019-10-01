Son Dakika Haberleri: Tır dorsesinden düşen bidonlar kazaya neden oldu
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Tır dorsesinden düşen bidonlar kazaya neden oldu

22 dakika önce

Arnavutköy'de tır dorsesinden düşen bidonlara çarpan 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Tır dorsesinden düşen bidonlar kazaya neden oldu, System.String[]

Arnavutköy'de tır dorsesinden düşen bidonlara çarpan 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy- Hadımköy yolu Eski Edirne Asfaltı hobi bahçeleri mevkisinde kimyasal madde taşıyan 06 JVG 76 plakalı tırın dorsesinden bidonlar yola düştü.

Bidonlar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada 9 kişi hafif yaralandı. İncelemede, bidonlarda kozmetik sektöründe kullanılan hidrojen peroksit adlı maddenin bulunduğu belirlendi.

Öte yandan çevreye dağılan kimyasal maddenin ilgili firma tarafından kaldırılacağı öğrenildi.

Arnavutköy, Hadımköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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Arnavutköy'de kimyasal yüklü bidonlar yola saçıldı!
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