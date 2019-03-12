Son Dakika Haberleri: Tır Dorsesine Gizlice Binen 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tır Dorsesine Gizlice Binen 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde, Avrupa'ya gitme hazırlığındaki bir tırın dorsesine saklandığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Tır Dorsesine Gizlice Binen 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde, Avrupa'ya gitme hazırlığındaki bir tırın dorsesine saklandığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a gitmek üzere Ankara'dan yola çıkan O.A, bir süre mola vermek için tırı Babaeski ilçesinin Karacaoğlan köyündeki restoranın bahçesine park etti.

Dorse içerisinden sesler geldiğini fark eden O.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı araştırmada, dorsenin mührünü kırarak içeriye girdikleri değerlendirilen 4 Irak uyruklu düzensiz göçmeni saklandığı yerde yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Bulgaristan, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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