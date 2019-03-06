Son Dakika Haberleri: Tır Dorsesinin Üzerindeki 10 Tonluk Vinç Yola Düştü

Tır Dorsesinin Üzerindeki 10 Tonluk Vinç Yola Düştü

21 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu.

Tır Dorsesinin Üzerindeki 10 Tonluk Vinç Yola Düştü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Cami Atik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde Tuncay A. yönetimindeki 59 LJ 283 plakalı TIR'ın dorsesine, ilçedeki bir kömür ocağına götürülmek üzere yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığındaki vinç yüklendi. Şehit Temizer Caddesi üzerinde seyreden TIR'ın üzerindeki vinç, bağlantı yerinden çıkarak yola düşerek savruldu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Cadde bir süre trafiğe kapanırken, savrulan vinç başka bir vinçle yeniden dorseye yüklenerek kömür ocağına götürüldü. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:54 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:15:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır Dorsesinin Üzerindeki 10 Tonluk Vinç Yola Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]