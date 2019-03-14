Tır, Fındık Bahçesine Devrildi
1 saat önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tır fındık bahçesine devrildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tır fındık bahçesine devrildi. Kazadan sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Sabahattin Acar yönetimindeki 34 VY 1039 plakalı tır, Dutlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.
Sürücü Acar, kazadan yara almadan kurtuldu. Fındık bahçesine giren tır ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:55 Kaynak: AA
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