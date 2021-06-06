TIR, GELİN ARACI OLDU - Son Dakika

Bursa'da TIR şoförü Selçuk Çiçek (29), gelin Gülşah Yunusoğlu'nu (26) baba evinden gelin aracı yaptığı TIR'ın çekicisiyle aldı. Damat Çiçek, "Gülşah, TIR'la gelmezsen bu düğün olmaz dedi, ben de onu kırmadım." dedi.

Normalleşme sürecinin ardından düğünlere yeniden izin çıkmasıyla birlikte, çiftler erteledikleri düğünlerini gerçekleştirmeye başladı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde TIR şoförü olaln Selçuk Çiçek ise, gelin Gülaşh Yunusoğlu'nu baba evinden süslediği TIR ile aldı. Gülşah Yunusoğlu'nun, "TIR'la gelmezsen bu düğün olmaz" demesi üzerine TIR'ı süslediğini belirten Çiçek, renkli anlar yaşadıklarını ifade etti.

Gelin evinden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı. TIR ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparken, vatandaşlar tarafından da ilgi ile takip edildi.