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Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika

Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı

09.02.2022 21:01

Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Avrupa Ülkelerine gitmeye çalışan 2 göçmen tırda saklanırken yakalandı.

Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Avrupa Ülkelerine gitmeye çalışan 2 göçmen tırda saklanırken yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan bir tır parkında göçmen ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, kısa sürede olay bölgesine gitti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, tırın arka kapılarını açarak, içeride Avrupa Ülkelerine kaçmaya çalışan 2 göçmenin olduğunu fark etti.

Çantadan şişme bot çıktı

Tır garajındaki park halinde bulunan tırın mührünü bozarak, içeride saklanan 2 kişi araçtan indirilerek üst araması yapıldı ve yanlarındaki çantaların içerisi kontrol edildi. Çantaların içerisinde şişme bot bulunurken, her iki göçmen İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere Altınova Polis Karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin tır sürücüsü de polis karakoluna ifadeye çağrıldı.

Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı
Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı
Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika
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