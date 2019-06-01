Son Dakika Haberleri: TIR iki köprü arasına sıkıştı, sürücü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

TIR iki köprü arasına sıkıştı, sürücü yaralandı

11 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkan TIR, köprü korkuluklarına çarptıktan sonra iki köprünün arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı.

TIR iki köprü arasına sıkıştı, sürücü yaralandı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkan TIR, köprü korkuluklarına çarptıktan sonra iki köprünün arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Yalova- Bursa karayolunda, Orhangazi'deki Orkent Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Arif Bektek (64) idaresindeki 34 FD 5564 plakalı TIR, Bursa istikametine doğru giderken, Emrah Erik (30) idaresindeki 77 BJ 236 plakalı hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan TIR, Orkent Köprüsü'nün demir parmaklıklarını aşarak iki köprü arasına boşluğa sıkıştı. Kaza sonrasında TIR sürücüsü Arif Bektek kamyon içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonrasında ekipler tarafından TIR içerisinden çıkarılarak ambulansa kondu. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.
TRAFİK ŞEHİR İÇİNE VERİLDİ
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa Karayolu Bursa istikametinde trafik durma noktasına geldi. TIR'ın kaza yerinden vinç yardımı ile kaldırılması esnasında ise Yalova-Bursa karayolu Bursa istikametindeki trafik akışı şehir içine yönlendirildi. TIR'ın köprüden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


- Orhangazi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
Orhangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:43:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR iki köprü arasına sıkıştı, sürücü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]