Son Dakika Haberleri: Tır iki otomobile çarptı, şarampole uçtu: 1 ölü
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Tır iki otomobile çarptı, şarampole uçtu: 1 ölü

1 saat önce

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı kesiminde demir profil yüklü tır, 2 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Tır iki otomobile çarptı, şarampole uçtu: 1 ölü, System.String[]

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı kesiminde demir profil yüklü tır, 2 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole uçtu. Tırın sürücü kabininden fırlayan sürücü, demir profillerin altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine gitmekte olan Orhan Avcı idaresindeki 55 EJ 049 plakalı demir profil yüklü tır, Bolu Dağı viyadüklerinde 2 otomobile çarptıktan sonra Sarıçökek mevkiinde yol kenarında bulunan yaklaşık 100 metrelik bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan tır devrilirken, şoför kabininden fırlayan sürücü Orhan Avcı, üzerine devrilen demir profillerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri uzun süre tırın altında başka bir kişinin kalıp kalmadığını araştırdı. Araştırmalar sonunda başka kalan olmadığı anlaşıldı.


Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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