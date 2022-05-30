Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

30.05.2022 13:44
Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde tır ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki bir genç yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde tır ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki bir genç yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 64 AAR 041 plakalı tır ile kavşaktan sanayiye girmek isteyen Mustafa K. (18) idaresindeki 45 RV 848 plakalı açık kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Mustafa K. yaralandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

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Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var Salihli'de kamyon tarlaya devrildi Salihli'de kamyon tarlaya devrildi
Kaynak: İHA

Kamyonet, Manisa, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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