TIR İLE BETON MİKSERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ - Son Dakika

Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi girişinde meydana geldi. Hakan Pektaş yönetimindeki küspe yüklü 42 AHD 469 plakalı TIR ile Hüseyin Yörük yönetimindeki 07 GEL 56 plakalı beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların şoförleri Pektaş ve Yörük, yaşamını yitirdi.

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