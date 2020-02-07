Tır ile çarpışan halk otobüsünde 2 yolcu yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tır ile çarpışan halk otobüsünde 2 yolcu yaralandı - Son Dakika

Tır ile çarpışan halk otobüsünde 2 yolcu yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kavşakta tır ile çarpışan yolcu midibüsündeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tır ile çarpışan halk otobüsünde 2 yolcu yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kavşakta tır ile çarpışan yolcu midibüsündeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde Derince Denizciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizciler Caddesi üzerinde seyreden içinde yolcu taşıyan Y.T. idaresindeki 41 J 0182 plakalı halk otobüsü, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 78 AAE 801 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan midibüsteki 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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