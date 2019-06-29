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TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kardeş öldü

1 saat önce

KAYSERİ'de, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Kemal Elkıran (72) olay yerinde, kardeşi Cemal Elkıran (68) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kardeş öldü, System.String[]
KAYSERİ'de, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Kemal Elkıran (72) olay yerinde, kardeşi Cemal Elkıran (68) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Kaza, öğle saatlerinde, Kayseri- Malatya yolunun 35'inci kilometresinde Tomarza ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Malatya yönüne giden Sercan İrez (48) yönetimindeki 31 HJ 430 plakalı TIR, tali yoldan ana yola çıkan Kemal Elkıran yönetimindeki 38 PN 176 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil savrularak yoldan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Kemal Elkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan otomobildeki Cemal Elkıran ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cemal Elkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 
Kazadan yara almadan kurtulan TIR'ın sürücüsü Sercan İrez ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:23 Kaynak: DHA
Malatya, Kayseri, Güncel
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