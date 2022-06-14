TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI - Son Dakika
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TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

14.06.2022 01:24
TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Gaziantep Karayolunun 21'nci kilometresinde Tüllüce Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep yönüne giden Makbule Akkaya (26) yönetimindeki 32 YV 218 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 V 1518 plakalı TIR çarpıştı.Çarışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil buğday ekili tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile çocukları Muhammed Ali (6) ve Abdulkadir Akkaya (3) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI
TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI
TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI
TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI
TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI - Son Dakika
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