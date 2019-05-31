Son Dakika Haberleri: TIR ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı
Son Dakika Güncel Haber

TIR ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki Asiye Kaptan (70) yaşamını yitirdi, sürücü eşi Abdullah Kaptan (70) yaralandı.

TIR ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki Asiye Kaptan (70) yaşamını yitirdi, sürücü eşi Abdullah Kaptan (70) yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya- İnegöl istikametinde seyir halinde olan Abdulkadir Koç (40) yönetimindeki 33 ABK 704 plakalı TIR, virajı döndüğü sırada karşı şeritten seyir halinde olan Abdullah Kaptan'ın kullandığı 16 F 7718 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Abdullah Kaptan ve eşi Asiye Kaptan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Asiye Kaptan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Abdulkadir Koç, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:47 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var Belediye ihalesinde silahlar konuştu! NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]