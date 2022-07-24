Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü - Son Dakika
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Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü

24.07.2022 02:41
Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü

Erzincan'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil Şenkalp idaresinde 24 DP 827 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı istikametten gelen 24 AAE 472 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şenkalp'in cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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ERZİNCAN'DA TIR İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ ERZİNCAN'DA TIR İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi
Kaynak: İHA

Yaylabaşı, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü - Son Dakika
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