TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

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Burdur'da TIR ile çarpışan otomobilde sürücü Muhammet Orakçı (26) yaralandı.

Antalya Kavşağı'nda saat 15.30'da meydana gelen kazada Uğur İnan (37) yönetimindeki 43 SD 192 plakalı TIR ile Muhammet Orakçı'nın kullandığı 34 EMN 087 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet Orakçı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı sürücünün hayati tehlikseinin bulunmadığı öğrenildi. TIR sürücüsü Uğur İnan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.