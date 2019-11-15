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TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

7 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Çetin (34), ağır yarandı.

TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Çetin (34), ağır yarandı.

Kaza, dün gece Orhangazi ilçesi Göl Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yalova yönünden gelen Hüseyin Kıran (57) yönetimindeki 38 ABE 656 plakalı TIR ile Bursa yönünden gelen Hasan Çetin'in (34) kullandığı 77 AE 482 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan Çetin, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Çetin ambulansa taşıdı. Ağır yaralanan Çetin, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, hurdaya dönen otomobil içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Hasan Çetin, Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
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