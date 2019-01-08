Son Dakika Haberleri: Tır ile Çarpışıp Şarampole Devrilen Minibüsteki 13 Öğrenci Yaralandı

Tır ile Çarpışıp Şarampole Devrilen Minibüsteki 13 Öğrenci Yaralandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, TIR ile çarpışan öğrenci servis minibüsü şarampole devrildi.

Tır ile Çarpışıp Şarampole Devrilen Minibüsteki 13 Öğrenci Yaralandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, TIR ile çarpışan öğrenci servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada, 2'si ağır 13 öğrenci yaralandı.

İlçeye bağlı Tatlar Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücülerinin adı henüz öğrenilemeyen 44 BK 326 TIR ile karşı yönden öğrenci taşıyan 46 K 3125 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile şarampole devrilen minibüsteki 13 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri ambulanslarla Kahramanmaraş'ta ki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan öğrencilerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yolda güvenlik önlemi alarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:39 Kaynak: DHA

Nurhak, Kahramanmaraş, Güncel
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