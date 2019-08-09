Son Dakika Haberleri: TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

SİVAS'ın Gölova ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
SİVAS'ın Gölova ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde, Gölova ilçesi yakınlarında D-100 yolu üzerindeki Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Kazım Ayhan (37) yönetimindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Altınöz yönetimindeki 31 K 4155 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, Ayhan ve yanındaki Dursun Kumru hafif ticari araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Suşehri Belediyesi İtfaiyesi bünyesindeki arama ve kurtarma ekiplerince iki sürücü araç içinden çıkarılırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dursun Kumru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Kazım Ayhan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Boğazköy, Gölova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
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