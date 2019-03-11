Son Dakika Haberleri: Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yolun karşısına geçen Şaban A. idaresindeki 41 ACA 224 plakalı tır, Mevlüt T'nin (37) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yan yattı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, tırda bulunan Hayrettin T. ile hafif ticari araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kadın, itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Çarpışma sonucu tırdan sızan yağ nedeniyle çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kurtuluş Bulvarı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı Bolu Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı

Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı Sunucu, Ezan Protestosuna Canlı Yayında Ezan Okuyarak Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]