Son Dakika Haberleri: Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
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Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise ağır yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza dün gece 23.15 sıralarında D-100 karayolu üzerinde Boğazköy yakınlarında meydana geldi.

Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Gölova ilçesinde tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece 23.15 sıralarında D-100 karayolu üzerinde Boğazköy yakınlarında meydana geldi. H.A idaresindeki 31 K 4155 plakalı tır Suşehri ilçesinden Erzincan iline seyir halindeyken Boğazköy yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen K.A idaresindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle hafif ticari araç çerisinde bulunan Dursun Kumru hayatını kaybetti,aynı araçta bulunan sürücü K.A ise ağır yaralandı. Yaralanan K.A tedavi edilmek üzere Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Gölova, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
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