Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

26.07.2022 10:53
Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari araç içinde sıkışan karı koca yaralandı.

Kaza, D-140 Karayolu Bedilkazancı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Kuzuluk Mahallesi istikametinde seyir halinde olan 54 AEB 613 plakalı tır, aynı istikamette seyreden 34 CTU 580 plakalı Opel marka hafifi ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada, hafif ticari araç içinde bulunan karı koca sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı Polisten kaçarken canlarından oluyorlardı: 3 yaralı Polisten kaçarken canlarından oluyorlardı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Sakarya, Tragger, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
10:30 Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:28 Durak haricinde otobüsten inmek isteyen yolcu, kadın şoföre saldırdı
09:28 "Beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler" diyen AK Parti Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 10:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement