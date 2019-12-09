TIR ile halk otobüsü çarpıştı (1)
6 saat önce
İZMİT'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
İZMİT'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İZMİT (Kocaeli), -
İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak