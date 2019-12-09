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Tır ile halk otobüsü çarpıştı

7 saat önce

TIR ile halk otobüsü çarpıştıİzmit'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi.

TIR ile halk otobüsü çarpıştı

İzmit'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.

HABER Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU,KOCAELİ (DHA)

Tır ile halk otobüsü çarpıştı

İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:31 Kaynak: DHA
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