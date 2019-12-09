Tır ile halk otobüsü çarpıştı
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TIR ile halk otobüsü çarpıştıİzmit'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:31 Kaynak: DHA
TIR ile halk otobüsü çarpıştı
İzmit'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.
HABER Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU,KOCAELİ (DHA)
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