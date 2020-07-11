TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Hasan Hüseyin Afşin (57) öldü.

Kaza, Porsuk köyü yakınlarında meydana geldi. D-750 Karayolu'nda seyir halindeki Hasan Hüseyin Afşin (57) yönetimindeki 34 BEY 972 plakalı kamyonet, Adem Karadamar'ın (42) kullandığı 33 NOK 57 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Afşin'in öldüğünü belirledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.