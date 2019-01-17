Son Dakika Haberleri: Tır ile Konteyner Arasında Sıkışan İşçi Öldü

Tır ile Konteyner Arasında Sıkışan İşçi Öldü

34 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir lojistik firmasında geri giden TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi Muzaffer Kalafat (56) yaşamını yitirdi.

Tır ile Konteyner Arasında Sıkışan İşçi Öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir lojistik firmasında geri giden TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi Muzaffer Kalafat (56) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Gölcük'te bulunan bir lojistik firmasında meydana geldi. Lojistik firmasına gelen K.P.'nin kullandığı TIR, dorsede bulunan ürünlerin indirilmesi için geri geri giderken arkada bulunan işçi Muzaffer Kalafat'a çarptı. TIR ile konteyner arasında sıkışan Muzaffer Kalafat, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Sağlık görevlileri tarafından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Muzaffer Kalafat, yolda yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Muzaffer Kalafat'ın belediyeden emekli olduktan sonra firmada çalışmaya başladığı öğrenildi. TIR sürücüsü K.P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Sabah, Gölcük, İşçi, 3. Sayfa
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