Son Dakika Haberleri: Tır ile minibüs çarpıştı: 1 Yaralı
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Tır ile minibüs çarpıştı: 1 Yaralı

31 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerinde Tır'a çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Tır ile minibüs çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerinde Tır'a çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Vahap K., (47) idaresindeki 34 BPF 910 minibüs sürücüsü, Erkenek Tüneli girişinde önünde seyreden A.T idaresindeki 44 NN 799 plakalı Tır'a çarptı. Yaşanan kazada sürücü Vahap K., araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:54 Kaynak: İHA
Malatya, Adıyaman, 3. Sayfa
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