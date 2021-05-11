Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İstanbul Avcılar'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden 34 MZ 0604 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden 43 AAE 924 plakalı tıra arkadan çarptı.

Motosikletin sürücüsü Doston Rustamov ve ismi henüz belirlenemeyen yolcu çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Tır sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Rustamov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.