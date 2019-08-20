Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:10 Kaynak: İHA
'in İslahiye
ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, İslahiye- Hassa
karayolu üzerinde meydana geldi. Hassa istikametine seyir halindeki K.A. idaresindeki 31 Bl 4600 plakalı tır, aynı istikamete seyreden yabancı uyruklu M.S.'nin (39) kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolla savrulan motosiklet sürücüsü M.S. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
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