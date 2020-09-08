TIR ile motosiklet çarpıştı; Miraç öldü, annesi yaralı - Son Dakika

KONYA'nın Kulu ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü anne Bahtiyar Yüzümak (23) yaralanırken, oğlu Çağatay Miraç Gürbüz (4) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Ankara- Konya yolu Öğretmenevleri kavşağında meydana geldi. Ö.B. yönetimindeki 42 AFT 961 plakalı TIR ile Bahtiyar Yüzümak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü Bahtiyar Yüzümak ile arkasındaki oğlu Çağatay Miraç Gürbüz yaralandı. Yaralı anne ve oğlu, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağatay Miraç Gürbüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü Ö.B. ise gözaltına alındı.