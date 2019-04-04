Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

DENİZLİ'de, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'de, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.



Kaza, saat 13.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Dedebağı Mahallesi'nde meydana geldi. Dedebağı Mahallesi'nden Acıpayam yönüne giden bir firmada tıbbi satış mümessili Abdülkadir Güleroğlu yönetimindeki 34 BRT 525 plakalı otomobil, karşıdan gelen Muharrem Erbağ yönetimindeki 20 Y 3238 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Güleroğlu ile TIR şoförü Erbağ yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güleroğlu, gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her iki araç sürücüsü de sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Güleroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. TIR şoförü Erbağ'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli

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