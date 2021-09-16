Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C.C. idaresindeki otomobil, M.Ş. yönetimindeki tıra çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, parçalanan otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı.
Ekipler, daha sonra yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tetkiklerin ardından otomobil sürücüsü Y.C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise, morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika