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Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

16.09.2021 12:07

Kocaeli'nde tır ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C.C. idaresindeki otomobil, M.Ş. yönetimindeki tıra çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, parçalanan otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, daha sonra yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tetkiklerin ardından otomobil sürücüsü Y.C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise, morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

D-100 Karayolu, Otomobil, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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