Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Malatya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:56 Kaynak: AA
Malatya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Son Dakika İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı Ayrı yaşadığı karısını öldüren koca, çocuğunun yanında intihar etti Kahramankazan'da ayrı yaşadığı kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague...