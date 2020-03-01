Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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