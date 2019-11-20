Son Dakika Haberleri: TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Aybek (57) öldü, 2 kişi de yaralandı.

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Aybek (57) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Konya - Ankara karayolunun 83'üncü kilometresinde meydana geldi. Avni Atmaca (47) yönetimindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden çıktığı sırada Savaş Kaya'nın (37) kullandığı atık kağıt yüklü 06 SBV 03 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Aybek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Avni Atmaca ve araçta bulunan Ertan Köker ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Atmaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. TIR sürücüsü Savaş Kaya jandarma tarafından gözaltına alındı.


Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 ay önce evlendiği kocası tarafından öldürüldü
Annesini bıçakladı, akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ceza almadı Güleda Cankel cinayetinde görgü tanığı ve arkadaşı konuştu: Katil, şizofreni seviyesinde Güleda'ya takıntılıydı Güleda cinayetinde kan donduran ayrıntı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]