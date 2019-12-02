Son Dakika Haberleri: Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Adıgüzel idaresindeki 33 ANA 07 plakalı tır, Yenice- Pozantı mevkisinde Hasan Torlak yönetimindeki 22 AAV 177 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan Hasan Hüseyin Aydın kaza yerinde hayatını kaybetti, Vildan Torlak ve Hasan Torlak ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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