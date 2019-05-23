Son Dakika Haberleri: Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

12 saat önce

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıKARABÜK - Karabük-Eflani karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük-Eflani karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demirciyönetimindeki 37 PR 895 plakalı otomobil Eflani istikametinden Karabük istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen Ramazan Aytekin idaresindeki 78 BT 525 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü Demirci aracında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda otomobilden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayı anlatan TIR sürücüsü Aytekin, otomobil sürücüsün aracıyla birlikte kaydığın görünce kendini kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Bize vurunca araba attı kendini öbür tarafa " dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı kapanan trafik ekiplerin kontrolünde ulaşıma açıldı.
Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:51 Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa
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