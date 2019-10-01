Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
2 saat önce
Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın Tümer'in kullandığı 01 Y 3261 plakalı tır, Kozan-Adana kara Sanayi Sitesi yakınlarında Eyüp Yılmaz'ın idaresindeki 01 D 8602 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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