Son Dakika Haberleri: Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

2 saat önce

Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın Tümer'in kullandığı 01 Y 3261 plakalı tır, Kozan-Adana kara Sanayi Sitesi yakınlarında Eyüp Yılmaz'ın idaresindeki 01 D 8602 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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