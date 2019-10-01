Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın Tümer'in kullandığı 01 Y 3261 plakalı tır, Kozan-Adana kara Sanayi Sitesi yakınlarında Eyüp Yılmaz'ın idaresindeki 01 D 8602 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.