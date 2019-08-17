Son Dakika Haberleri: Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine giden Cuma Ceylan idaresindeki 63 FD 830 plakalı Tır ile aynı istikamette giden Burak Yücel idaresindeki 01 LY 909 plakalı otomobil Ozan köyü girişinde çarpıştı. Yaşanan kazadan otomobilde bulunan Abdulbaki Aslan ile Ali Koyuncu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:01 Kaynak: İHA
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