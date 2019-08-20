Son Dakika Haberleri: Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aysel Acar'ın kullandığı 23 AV 083 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 21. kilometresinde karşı yönden gelen Yunus Polat idaresindeki 72 DT 788 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Şefik Kaya ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir bölümü kapanan yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:27 Kaynak: AA
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