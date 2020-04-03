Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
36 dakika önce
Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazası Kaza yapan tır ile otomobil Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları Kazaya karışan araçlarda meydana gelen hasar Trafik ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazası
Kaza yapan tır ile otomobil
Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları
Kazaya karışan araçlarda meydana gelen hasar
Trafik ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması
AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:10 Kaynak: AA
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